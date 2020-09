Buurtbewoners geschrokken na grote brand in centrum Enkhuizen: "Je pakt de gekste spullen"

ENKHUIZEN - Bewoners van de Westerstraat in het centrum van Enkhuizen moesten vanmorgen halsoverkop hun huizen verlaten. In een pand in hun straat was brand uitgebroken die snel om zich heen greep. En dat zorgde voor angstige momenten: "Ik dacht: 'ik moet eruit'."

"We hebben meteen overal aangeklopt, aangebeld, aangeramd", vertelt hij. "Daarna heb ik de brandweer gebeld en die kwamen vrij snel ter plaatse." Vanmorgen staan er nog altijd brandweerauto's in de Westerstraat, op de Kaasmarkt en op de Zuider Havendijk.

Cees Klein is eigenaar van café De Slof, dat direct naast het pand zit waar de brand ontstond. Hij ontdekte de brand toen hij met een medewerker zijn café vannacht afsloot. "Wij kwamen naar buiten, hadden de avond afgesloten en toen roken we een brandlucht. Een soort houtkachel, zoals je dat hier wel vaker ruikt in de binnenstad", vertelt hij vanmorgen.

Hij staat vanmorgen op straat te praten met wat buren, toekijkend hoe de brandweer nog steeds bezig is in zijn straat. "Ik heb hele dierbare dingen in mijn huis en de gekste dingen pak je, want je weet het niet. Als het doorslaat ben je alles kwijt. Maar ja, het is ook allemaal te vervangen", zegt hij.

"Het is wel triest want het pand is net opgeknapt, er wonen jonge mensen in en het zag er allemaal heel goed uit", aldus Karreman. "Nu rustig even bijkomen van alles. Het is wel heftig, doodzonde van het pand ook. Ik ben hier geboren en getogen, je kent de geschiedenis van die panden. Het is natuurlijk zonde als dat op deze manier verdwijnt. Maar dat wordt wel weer opgebouwd, daar heb ik alle vertrouwen in."

Panden ontruimd

Buurtbewoners werden opgevangen bij hotel Het Wapen van Enkhuizen, in de nabijgelegen Breedstraat. Mark Kolhoff van het Wapen van Enkhuizen: "Ik werd rond half vijf gebeld: 'met de burgemeester'. Die vroeg of wij konden helpen om mensen op te vangen."

Zo'n acht tot tien mensen zijn daar volgens Kolhoff naartoe gekomen. Mensen waren een een beetje verdwaasd, zo vertelt Kolhoff. Al was er niet echt angst over het overslaan van de brand op omliggende panden. "Mensen lopen ook steeds in en uit, er zit nu zo'n tien man binnen", aldus Kolhoff.

Voor een aantal mensen wordt ook vannacht een slaapplek geregeld in het hotel.