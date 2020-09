Vrienden in actie voor Melle: "Hij heeft na brand alleen nog een boxershort over"

ENKHUIZEN - De Westerstraat werd afgelopen weekend opgeschrikt door een flinke brand in een monumentaal pand. De bewoner komt met de schrik en een brandwond op zijn vinger vrij, maar heeft helemaal niets meer. Vriendin Sharon maakt zich zorgen om hem en startte een inzamelingsactie. "Dit is heftig, hij is letterlijk alles kwijt."

Sharon vertelt hoe Melle de nacht heeft beleefd. "Hij kwam na een borreltje bij vrienden thuis en is in bed gaan liggen. Hij werd wakker van een brandalarm. Dat klonk in eerste instantie ver weg, maar hield maar aan. Toen hij over de rand van de vide keek zag hij alleen maar vlammen." Omdat het een oud pand is, was er maar één in- en uitgang. Melle wist dus dat hij wel naar beneden moest. "Hij is door de vlammenzee heen gegaan, ongelooflijk. Voor zijn gevoel stond hij binnen een paar tellen weer buiten, met alleen een brandwond op zijn vinger."

"In de nacht van zondag 13 september is onze lieve vriend Melle alles kwijtgeraakt na een woningbrand", begint de oproep van Sharon. Ze is een goede vriendin van Melle, de huurder van het bovenste appartement van het pand dat in de nacht van zaterdag op zondag in een vlammenzee veranderde.

Eenmaal buiten keek Melle naar boven, vertelt Sharon. "Hij zag de vlammen uit het dak slaan en het puntje waar hij eerst nog lag te slapen was alleen nog een houten geraamte." Al snel beseft de bewoner dat hij alles kwijt is, niet alleen spullen, maar ook belangrijke persoonlijke herinneringen vertelt Sharon. "In de afgelopen paar jaar is Melle zowel zijn broer als zijn moeder verloren. De as van zijn broer was verwerkt in een schilderij en de laatste persoonlijke spullen van zijn moeder lagen in zijn woning: dat is nu allemaal weg."

Telefoon en boxershort

"Hoeveel tegenslag kun je hebben", verzucht Sharon terugblikkend op de afgelopen jaren van Melle. "Hij heeft al zoveel te verwerken gehad, daarom willen we dit nu voor hem doen. En daarbij is het ook hard nodig. Melle is dan wel verzekerd, maar hij moet alles opnieuw kopen. "Hij heeft letterlijk alleen zijn telefoon en boxershort nog en verdient echt hulp. Melle staat er altijd als iemand hem nodig heeft, nu is het tijd dat we er voor hem zijn."