Paul de Munnik treedt coronaproof op in achtertuin: "Hartverwarmend in deze tijd"

NOORDBEEMSTER - Paul de Munnik gaf dit weekend een middag- en avondconcert in een achtertuin in Noordbeemster. Horeca-uitbater Peter Visser leende er zijn gigantische tuin voor uit. "Die artiesten willen ook weer aan de gang."

Toen aan Visser werd gevraagd of hij zijn achtertuin beschikbaar wilde stellen, hoefde hij daar niet lang over na te denken. Als de huidige crisis hem iets heeft geleerd, is het creatief te blijven. "Ik denk dat iedereen hier heel erg uitkeek. een avond als vanavond waarbij we coronaproof konden genieten van een concert als dit."

Dat uitgerekend Paul de Munnik in zijn achtertuin stond te zingen, was voor hem de kers op de taart. "Ik had geen andere artiest in mijn tuin willen hebben dan Paul. Geweldige middag én avond."

Boerenverjaardag

De Munnik, zonder Acda maar met Martin Buitenhuis, kijkt terug op een geslaagde avond. "We gaan kijken of we dit vaker kunnen doen. Beetje een boerenverjaardag, met lange tafels, kampvuren. Ik met een gast en een setje van een uur. "

Dat er in coronatijd niet mag worden meegezongen, werd zo nu en dan wel eens vergeten. "Iedereen heeft zijn best gedaan de regels na te leven. Alle aanwezigen zijn vooraf per maik geïnformeerd, blijf op je plek en houd afstand. Maar met Paul moét je gewoon meezingen."

'Stiekem' meezingen

Tijdens het concert zingt het publiek zo nu en dan zachtjes mee. Er wordt geklapt en gejoelt na ieder liedje. "Mooi hè" zegt een man tegen zijn tafelgenoten. "Wat een stemmen", reageert een van hen. Twee vooraanzittende vrouwen zitten nog na te glunderen. "In één woord: geweldig. Ik heb met sommige liedjes stiekem wel meegezongen, maar ik kende niet alles." Haar vriendin knikt instemmend. "Hartverwarmend zo'n avond. Ik vond het echt schitterend. Vooral in een tijd als deze."