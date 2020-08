600 meter opblaasbare pret wordt opgebouwd: "Wordt mooi coronaproof evenement"

"We hebben de vergunning een beetje tegen beter weten in aangevraagd", vertelt Petra Clowting van de organisatie. "We dachten dat het hem niet zou gaan worden. En toen kregen we ineens bericht dat het door mocht gaan. Evenementen organiseren zit in ons bloed, dus we besloten er gewoon voor te gaan. We gaan er een mooie anderhalve meter, coronaproof evenement van maken."

Coronaregels

"We zijn hier met heel veel vrijwilligers aan het werk en de ijslclub werkt heel erg mee", zegt Bas Ouwens van de Challenge. Hij legt uit wat morgen de coronaregels zijn: "We doen de gezondheidscheck bij de ingang. Daarna ontsmetten. Mensen kunnen een tijdvak reserveren, dus het wordt nooit te druk. Ze worden daarna naar het startvak geleid en krijgen dan via de speaker te horen wanneer ze aan de beurt zijn. Zo blijft er altijd voldoende afstand."

Reserveren

Grote rollen van de opblaasbare baan liggen al verspreid over het terrein van de ijsbaan. Een heftruck brengt de onderdelen naar de juiste plekken toe. "Er zijn nog plekjes te reserveren via onze website. Vooral voor duo's die de uitdaging aan willen gaan", aldus Clowting. "En het weer maakt niet uit. Je gaat hier ook door een bak met water, dus je wordt sowieso nat: of het nu regent of de zon schijnt. Het is daardoor altijd een feestje."