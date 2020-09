Sinterklaasintocht op Wieringen gaat niet door: "Door corona is het niet verantwoord"

DEN OEVER - Nadat de Helderse sinterklaasintocht van dit jaar eerder al was geschrapt, gaat er nu ook een streep door de intocht van Sinterklaas op Wieringen. "Vanwege de coronacrisis is het organiseren van een evenement waar naar verwachting veel mensen op af zullen komen niet verantwoord", zo laat de organisatie van de intocht weten.

De organisatie had naar eigen zeggen geen keus, vooral omdat het er niet naar uitziet dat de anderhalvemeterregel over een paar maanden wordt geschrapt. Daarbij moet drukte nog altijd zoveel mogelijk worden gemeden, zo is het advies van medici en de overheid.

"Vanwege de vele bezoekers die de intocht in Den Oever jaarlijks trekt, is het garanderen van anderhalve meter afstand onmogelijk", zegt Arnoud Vooijs van de organiserende stichting. Ook speelt mee dat in omliggende plaatsen als Den Helder en Wieringerwerf de intochten al waren afgelast. "Er zijn signalen dat hierdoor veel extra mensen uit de omgeving naar Den Oever zouden komen. Hierdoor kunnen de basisregels helaas niet worden gehandhaafd. We hebben daarom in goed overleg besloten dit jaar geen intocht te organiseren."

De organisatie laat weten dat er nog op mogelijke digitale alternatieven wordt gebroed. "Maar voor een grootse bijeenkomst gooit de coronacrisis helaas echt roet in het eten."