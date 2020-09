Zaalvoetbalduel Volendam - Veerhuys afgelast wegens corona

VOLENDAM - Het zaalvoetbalduel tussen Volendam en Veerhuys gaat vrijdagavond niet door. De wedstrijd is afgelast, omdat een speler van de thuisclub positief testte op corona.

De KNVB heeft om die reden besloten om de wedstrijd naar volgende week te verplaatsen. De datum waarop de wedstrijd wordt ingehaald is - naar alle waarschijnlijkheid - vrijdag 18 september. Het duel wordt gespeeld in sporthal Opperdam.

Volendam begon de competitie vorige week met een ruime 9-3 nederlaag bij eredivisie-debutant Texel '94. Het Hoornse Veerhuys was met 1-2 te sterk voor asv Lebo. De andere Noord-Hollandse zaalvoetbalclubs in de eredivisie - Hovocubo, White Stones, Texel '94, Fc Marlène en asv Lebo - komen vrijdagavond wel gewoon in actie.