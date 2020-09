Een jongensdroom komt uit voor AZ-aanwinst Karlsson: "Betekent veel voor me"

ALKMAAR - Met een brede glimlach poseerde Jesper Karlsson voor elke foto in de persruimte van het AZ-stadion. De snelle aanvaller is zeer content met zijn vijf-jarige contract bij AZ. "Dit betekent heel veel voor me", zegt de 22-jarige Zweed, die over komt van Elfsborg.

"Ik droomde als kleine jongen er al van om buiten Zweden te spelen", vertelt Karlsson vlak na het ondertekenen van zijn contract. "Nu ik hier bij AZ kan spelen komt er een droom voor me uit." Karlsson is een aanvaller die vooral op de linkerflank speelt. Bij z'n oude club Elfsborg scoorde hij in 18 wedstrijden negen maal en gaf hij vijf assists. "Ik ben snel en hou ervan om te dribbelen en m'n tegenstander op te zoeken. En mijn sterkste eigenschap is het afronden op de goal." Bekijk de video hierboven voor het interview met Karlsson.

Quote "Hij zal de druk opvoeren bij andere aanvallers" directeur voetbalzaken max huiberts

Eerder deze week liet Max Huiberts, directeur voetbalzaken van de Alkmaatders, al weten dat AZ bezig is met het binnenhalen van een aanvaller. huiberts is dan ook zeer tevreden met de Zweedse aanvaller. "Hij is een rechtsbenige buitenspeler met scorend vermogen. Hij zal de druk opvoeren bij andere aanvallers." Bekijk de reactie van Huiberts over Karlsson hieronder. Tekst loopt verder onder de video.

De AZ-fans moeten nog wel even geduld hebben om Karlsson te mogen aanschouwen. De tweevoudig Zweeds international speelt nog een paar wedstrijden voor Elfsborg. Wanneer AZ zich plaatst voor de play-offs van de Champions League, dan speelt hij twee wedstrijden in Zweden. Verliest AZ dinsdag van Dinamo Kiev, dan speelt Karlsson nog vier wedstrijden voor Elfsborg.