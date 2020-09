Zweedse Karlsson lijkt dé aanvallende versterking voor AZ

ALKMAAR - AZ lijkt in de zoektocht naar aanvallende versterking uit te zijn gekomen bij de Zweedse Jesper Karlsson. De 22-jarige aanvaller is volgens Zweedse media op weg naar Alkmaar voor de medische keuring.

Karlsson komt over van het Zweedse Elfsborg. De tweevoudig Zweeds international kan voorin op meerdere posities uit de voeten, maar vorig seizoen speelde hij vooral als linker vleugelaanvaller.

In de Zweedse competitie was Karlsson afgelopen seizoen op dreef. Hij speelde 18 wedstrijden waarin hij goed was voor 9 goals en 5 assists. De Alkmaarders zouden zo'n 2,5 miljoen euro willen neerleggen voor de aanvaller, die nog een contract heeft tot eind 2021.