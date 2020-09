Honderden Schiphol-schoonmakers komen in actie tegen bezuiniging

SCHIPHOL - Schoonmakers op Schiphol gaan maandag actievoeren voor de deur van luchthaven als protest tegen de aangekondigde bezuinigsplannen. Volgens vakbonden FNV en CNV dreigt een massaontslag onder de schoonmakers. Bovendien is het personeel bang dat de luchthaven met minder schoonmakers een coronabroeinest wordt.

Bestuurder Herrie Hoogeboom van FNV: "Door corona zijn er minder passagiers, maar het aantal vierkante meters is niet afgenomen. Er maken nog steeds duizenden internationale reizigers gebruik van de luchthaven en het treinstation van Schiphol."

Op Schiphol wordt in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar de helft minder gevlogen en zijn er driekwart minder passagiers die de luchthaven passeren. Toch vinden de bonden dat geen redenen om het aantal schoonmakers terug te brengen.

De actievoerders protesteren maandag tussen 14.30 en 15.30 uur op het Jan Dellaertplein voor Schiphol Plaza en dragen daarbij hoepels om van de 1,5 meter afstand tot elkaar verzekerd te zijn. Ook dragen ze mondkapjes gemaakt van poetsdoekjes. De vakbondsbestuurders eisen van Schiphol baanzekerheid voor de schoonmakers, dat de luchthaven de schoonmaak-cao naleeft en dat ze voor eventuele reorganisaties eerst in gesprek gaan met de bonden.

FNV en CNV verwachten 150 tot 200 actievoerders op Schiphol Plaza, maar roepen alle schoonmakers op om mee te komen protesteren. Vrijwel alle uitzendkrachten zijn volgens de bonden tijdens de lockdown weggestuurd en tijdelijke contracten niet verlengd. "Meer dan driehonderd voormalig Schiphol-schoonmakers zitten thuis. De luchthaven praat momenteel met de schoonmaakbedrijven over de contracten. De inzet van Schiphol is daarbij nóg minder schoonmaak."

Winkelmedewerkers Schiphol in actie tegen ontslag: "Wij pikken dit niet"

