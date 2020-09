Ruim 1.000 Schipholmedewerkers tekenen petitie voor openstelling teststraat

SCHIPHOL - Meer dan 1.000 Schipholmedewerkers hebben een petitie ondertekend om de coronateststraat op de luchthaven ook voor hen open te stellen. Dat laat vakbond FNV aan NH Nieuws weten. De bond is de petitie twee dagen geleden gestart en gaat de handtekeningen vanavond aanbieden aan de Tweede Kamer.

De coronateststraat op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De teststraat op Schiphol is uitsluitend bedoeld voor reizigers die vanuit hoogrisicolanden aankomen en is beperkt open. De GGD Kennemerland zegt dagelijks maximaal 1.400 van de gemiddeld 5.000 potentiële reizigers te kunnen testen. Om elke passagier die vanuit een oranje- of roodgekleurd land is aangekomen te kunnen testen, is voorlopig geen capaciteit. Het Schipholpersoneel kan niet in de coronatesttraat terecht en moet met klachten zich via de reguliere weg aanmelden voor een test bij de lokale GGD's, waarvoor met enkele dagen wachtijd rekening moeten worden gehouden. Vakbond FNV vindt dat onacceptabel en wil dat Schiphol en het ministerie van Volksgezondheid de teststraat uitbreidt voor Schiphomedewerkers.

Quote "Je loopt dagelijks voorbij de teststraat, maar die is voor jou verboden" ron meyer, VAKBONDSLEIDER FNV

"Je zult maar passagiersbegeleider zijn en mensen in rolstoelen begeleiden, of beveiliger, iedereen begrijpt dat dat niet op anderhalve meter kan", zegt Ron Meyer van FNV tegen NH Nieuws. "Je hoort van besmettingen om je heen. Je loopt dagelijks voorbij de teststraat, maar die is voor jou verboden. Dat is toch ook niet uit te leggen." Boos Meyer vervolgt: "Meer dan duizend mensen die op Schiphol werken hebben al laten weten mee te willen doen, in amper twee dagen tijd. Mensen zijn heel boos. Ze horen elke dag van nieuwe besmettingen en voelen zich onveilig." Als de capaciteit op Schiphol niet door de GGD kan worden uitgebreid, moet de luchthaven maar een particulier testbedrijf inhuren, vindt FNV. De petitie wordt vanavond aan de Tweede Kamer aangeboden vlak voor er gedebateerd wordt over coronaverspreiding door internationaal reizen. De SP pleit voor een verbod op vliegreizen naar hoogrisicolanden.