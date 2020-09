De Peiling: Spotgoedkoop vliegen naar coronabestemmingen verbieden?

Tweede Kamer

Prijsvechters moeten stoppen met stuntprijzen voor vliegtickets naar bestemmingen waar het coronavirus heerst, vindt een deel van de Tweede Kamer. Ze roepen minister Van Nieuwenhuizen op hierover in gesprek te gaan met luchtvaartmaatschappijen.

Verbod

Zo'n gesprek gaat de SP niet ver genoeg. Ze vragen de minister vanavond in een debat om vakantievluchten naar oranje gebieden helemaal te verbieden. Prijsvechter Ryanair kwam vorige week met een 'megaprijsverlaging' en biedt vluchten naar oranje gebieden aan voor vijf euro.

Teststraat

Reizigers uit risicogebieden kunnen op Schiphol een coronatest doen in. Dat doet lang niet iedereen. De teststraat op de luchthaven is alleen overdag open en er kunnen maximaal 1400 mensen per dag worden getest.



Thuisquarantaine

Reizigers uit oranje gebieden zouden na terugkomst in Nederland tien dagen in thuisquarantaine moeten. Het is de vraag of mensen dat wel doen.

Wat vind jij?

Is het vragen om problemen als we mensen voor een prikkie naar oranje gebieden laten vliegen? Zouden dergelijke vluchten verboden moeten worden ja of nee? We horen graag hoe jij daarover denkt.