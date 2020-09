FNV voert druk op om Schipholpersoneel te kunnen laten testen

SCHIPHOL - Vakbond FNV is een petitie gestart om Schiphol en de Haagse politiek verder onder druk te zetten om de coronateststraat op de luchthaven ook voor personeel te openen. De teststraat is alleen toegankelijk voor passagiers die uit oranje en rode gebieden komen. Een woordvoerder van minister De Jonge (Volksgezondheid) liet donderdag nog aan NH Nieuws weten dat uitbreiden niet aan de orde is.

De coronateststraat op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Volgens het ministerie is de teststraat op Schiphol onderdeel van een onderzoek om te bepalen in hoeverre het testen van mensen zonder symptomen toegevoegde waarde heeft. Bovendien is er niet genoeg personeel en laboratoriumcapactiteit om meer tests te kunnen uitvoeren. Op Schiphol kunnen dagelijks 1.000 mensen worden getest, van de tot nu toe 5.000 potentiële passagiers. Vanaf vandaag komen daar ook reizigers vanuit de Griekse eilanden bij, waar nu ook code oranje geldt.

Quote "Het kan ons niet schelen wie het regelt, als het maar geregeld wordt" ron meyer, vakbondsleider fnv

De argumenten van het ministerie van Volksgezondheid gaan er slecht in bij FNV. Na een eerste oproep om de teststraat ook voor Schipholpersoneel te openen, is de bond een petitie gestart die ze aanstaande donderdag al aan de Tweede Kamer willen overhandigen. De vakbond doet ook nog steeds een beroep op Schiphol om zelf verantwoordelijkheid te nemen, maar volgens de luchthaven gaan ze er niet over. Corona-knooppunt "Het kan ons niet schelen wie het regelt, als het maar geregeld wordt", zegt vakbondsleider Ron Meyer tegen NH Nieuws. "Als Schipholbaas Dick Benschop echt wil, kan hij zelf particuliere tests regelen. Maar hij kan ook druk op minister De Jonge zetten. Elk uur dat beveiligers, schoonmakers, passagiersbegeleiders en anderen geen gebruik kunnen maken van de teststraat, is een risico dat Schiphol een corona-knooppunt wordt." "Het personeel krijgt dagelijks prachtige woorden van politici en Schiphol. 'Cruciaal', 'onmisbaar' en zelfs 'helden'. Terecht, want zij hebben met reizigers uit risicogebied te maken. Maar als het om hun gezondheid gaat, moeten ze een petitie starten om van de teststraat op hun eigen Schiphol gebruik te maken. Heel veel mensen op Schiphol zijn die hypocrisie zat. Die teststraat moet open!", aldus Meyer. Artikel gaat verder onder de tweet

Mondkapjes verplichten Ondanks dat Schiphol niet zelf over het testbeleid gaat, neemt directeur Dick Benschop inmiddels wel stelling over de coronamaatregelen. Tot voor kort volgde Schiphol trouw alle RIVM-richtlijnen en wees naar de overheid voor vragen en kritiek. Benschop wil dat alle reizigers van en naar hoogrisicogebieden verplicht worden getest. Dat is nu nog vrijwillig. Ook heeft Schiphol de overheid gevraagd om mondkapjes op heel Schiphol te verplichten. Zonder noodverorderning van de burgemeester van Haarlemmermeer mag de luchthaven daar niet op handhaven.