OSG-icoon 'Mevrouw Thomas' na pensioen geeërd met plaquette in Sri Lanka

HOORN - Jarenlang begeleidde Angelina Thomas haar brugklassen op het OSG naar de ijsbaan om geld in te zamelen voor ontwikkelingshulp aan Sri Lanka. Mevrouw Thomas en haar leerlingen droegen zo bij aan de bouw van verschillende scholen in Sri Lanka. Nu zij met pensioen is, wordt haar bijdrage aan de Hoornse school, maar ook aan de scholen die zij hulp bood, geeërd met een plaquette in Sri Lanka: "Dan hangt zomaar je naam daar, dat is hartverwarmend."

Het begon in 1998 met een leuk uitje naar de schaatsbaan, blikt Thomas terug. Dat uitje was voor haar niet genoeg. "Ik vond dat onze brugklassers kennis moesten maken met meer dan alleen hun veilige wereldje." Het jaarlijkse uitje naar de IJsbaan werd een sponsortocht. Elke leerling kon per gereden rondje geld inzamelen. Toen er in 2004 een tsunami flinke schade aanrichte in Sri Lanka, werd het geld gedoneerd voor noodhulp. OSG-docent Erik Koning had al een stichting voor hulp aan Sri Lanka opgericht en via een lokale partner zorgde hij dat het geld goed terecht kwam. "Per jaar werd er tussen de 3.000 en 8.000 euro opgehaald door de leerlingen, het bedrag werd verdubbeld door de stichting Wilde Ganzen. Ik denk dat we nu wel eens op een bijdrage van 100.000 euro bij elkaar kunnen zitten." Meerdere keren bezocht Koning de projecten. "Een school geeft de kinderen daar een goede basis voor de toekomst en daar zijn ze zo dankbaar voor; daar doe je het voor."

Quote "Ik wilde de leerlingen bijbrengen dat wat zij doen het verschil kan maken voor een ander" Angelina Thomas - ouddocent OSG West-Friesland

Thomas heeft er zelf warme herinneringen aan. "Er waren leerlingen die heel fanatiek waren en semi-professioneel schaatsten, maar ook leerlingen die nog nooit op het ijs hadden gestaan, maar ze deden het allemaal samen." Ze hoopt dat niet alleen de school in Sri Lanka er baat bij heeft gehad, maar ook de leerlingen zelf. "Ik wilde ze bijbrengen dat ze een deel zijn van een groter geheel en dat wat zij doen het verschil kan maken voor een ander." Eervol afscheid De docente is sinds november vorig jaar met pensioen, maar haar naam blijft voor altijd verbonden aan het OSG West-Friesland. Op initiatief van Erik Koning is op de laatst geopende school in Sri Lanka namelijk een plaquette geplaats met speciale dank aan Thomas. "Ik vind het heel erg hartverwarmend. Het idee dat daar een bordje hangt met mijn naam dat is een eer. Het is een mooie afsluiting." Het schoolschaatsen wordt ook zonder Thomas evengoed voortgezet.