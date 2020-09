Grosthuizerschool krijgt financiële steun: "Een school is de ziel van het dorp"

Door het dalende leerlingenaantal is de steun die de school nu ontvangt niet voldoende en dat brengt de bestaanszekerheid van de school in Grosthuizen in gevaar, volgens de Gemeente Koggenland. Dit wil zij voorkomen: de school heeft namelijk niet alleen een belangrijke functie voor het dorp Grosthuizen, maar ook voor de omliggende dorpen Oudendijk en Scharwoude.

Directeur Marjolein Looij van de Grosthuizerschool laat weten erg blij te zijn met de steun. "Wij hadden voor nu geen sluitingsplannen voor onze school, maar de bijdrage is wel echt hard nodig aangezien het onderhoud van een oude school veel geld kost." Ze benadrukt het belang van de school voor het dorp. "Haal je de school uit het dorp, dan haal je de ziel uit het dorp."

Grote of kleine school

In het naastgelegen Avenhorn wordt momenteel gebouwd aan een Kindcentrum. De school in Grosthuizen heeft net als andere scholen in de regio te maken met een daling in het aantal leerlingen en er bestaat daarbij een kans dat peuters in de toekomst naar Avenhorn gaan in plaats van in de eigen kern. Dat is spannend, vertelt Looij. "Wat gaan de ouders doen? Kiezen ze voor klein en persoonlijk onderwijs waar wij voor staan of de faciliteiten van een grotere school?"

Looij denkt dat ouders zich niet altijd bewust zijn van de waarde van een school in het dorp. "Ouders houden zich niet per se bezig met de gevolgen wanneer ze hun kind naar een andere school overplaatsen, maar de ouders die hun kinderen hier naar school brengen uit het dorp kennen die waarde wel."

Levendige dorpskern

De gevolgen van het kindcentrum op de Grosthuizerschool zullen pas in 2023 merkbaar zijn en daarom is het belangrijk de school tot die tijd open te houden, licht Jeroen Schilder van VVD Koggenland toe. Schilder is initiator van de reserve 'vitaal platteland' vanuit waar de bijdrage van 35.000 geleverd wordt. "Met deze reservering willen we plannen voor dorpsontwikkeling en voor een levendige dorpskern ondersteunen. Daar speelt een dorpsschool een belangrijke rol in."

'Vitaal platteland' wordt in de volksmond wel het 'miljoen van Jeroen' genoemd. "Ik ben blij dat we in tijden dat het Rijk juist moet korten, wij ondersteuning kunnen bieden in de dorpskern, besluit de fractievoorzitter.