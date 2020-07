Gemeenteraad Opmeer neemt definitief besluit over IKC Hoogwoud

HOOGWOUD - De gemeenteraad van Opmeer heeft een definitief besluit genomen over de locatie van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) in Hoogwoud. In het IKC worden kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang ondergebracht. De raad besloot op 9 juli om het benodigde budget eerder beschikbaar te stellen, zodat de bouw geen vertraging oploopt. Naar verwachting wordt het IKC in Hoogwoud in 2024 in gebruik genomen.

"Normaal gesproken houden we iedereen het liefst op de hoogte van het nieuws over beide IKC's", vertelt Lynn Noppen van de gemeente Opmeer. "Maar door de ontwikkelingen rondom het IKC in Opmeer/Spanbroek krijgen we veel vragen uit de omgeving. Door vaker updates te geven over de ontwikkelingen willen we iedereen meer op de hoogte houden."

Met dit besluit loopt de bouw van het IKC in Hoogwoud geen vertraging op. Dit in tegenstelling tot het IKC in Opmeer/Spanbroek, waar eerder deze maand van bekend werd gemaakt dat het definitief niet op het sportcomplex van HOSV komt.

Besluit over Opmeer/Spanbroek in oktober

Als alternatief worden er binnenkort twee locaties voorgesteld aan het college voor een nieuw IKC in Opmeer/Spanbroek. Dit zijn de Bonefatiusschool en basisschool De Akker/'t Ruimteschip. "We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van ons voorstel", aldus Noppen. "Hopelijk neemt de gemeente in oktober een definitief besluit over het andere IKC."

Met het besluit voor de nieuwe locatie van het IKC in Opmeer/Spanbroek wordt ook het benodigde budget en de dekking van de kosten bepaald. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college van Opmeer in een motie opdracht gegeven om in kaart te brengen wat de mogelijke consequenties voor de onderbrenging van de gebruikers van het IKC. Naast de scholen zijn dit de kinderopvang, bibliotheekwerk, muziekeducatie en jeugdgezondheidszorg.