Opmeer moet op zoek naar nieuwe plek voor IKC: terrein voetbalclub van de baan

OPMEER - Er komt definitief geen Integraal Kindcentrum (IKC) op het terrein van voetbalclub HOSV in Opmeer. Dit heeft een meerderheid van de gemeenteraad vanavond besloten. De mogelijke komst van het IKC op het terrein van de voetbalclub blijkt een ware worsteling. Het ene moment lijkt het beklonken en het andere moment ligt gemeente en bestuur van de club met elkaar overhoop. Daarom is besloten dat het terrein van de voetbalclub als locatie voor een IKC, definitief van de baan is.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

In de gemeenteraad vanavond waren de meeste partijen het er gelijk al overeens dat de locatie HOSV geen optie meer is voor de bouw van een IKC. Eerder gaf het college al aan niet verder te willen, nadat eerdere onderhandelingen spaak liepen. "Als gemaakte afspraken worden ingetrokken dan doet dat iets met het vertrouwen", vertelde wethouder Tesselaar aan NH Nieuws.

Naast het definitief schrappen van de locatie voor het IKC in Opmeer, wil een meerderheid van de raadsleden dat er zo snel mogelijk verder wordt gegaan met het plan van de andere IKC: namelijk die in Hoogwoud. Vervolgens moet er snel een besluit worden genomen over een nieuwe locatie voor het IKC in Opmeer. "We kunnen en mogen de beslissing niet langer uitstellen, dat doet geen recht aan de school, kinderen, ouders en inwoners", vertelt raadslid Lida Berkhout tijdens de gemeenteraad. Ze eindigt met de woorden: "Laten we de knoop doorhakken na het zomerreces en tot een beslissing geven." Om deze locatie is het allemaal te doen geweest:

Het had zo mooi kunnen zijn Ook verantwoordelijk wethouder Robert Tesselaar heeft de wens zo snel weer vooruit te kunnen in dit proces, maar toch verlaat hij de raadszaal met een dubbel gevoel. "Er lag een goede overeenkomst en het had een mooi verhaal kunnen zijn: een IKC op een toplocatie." Maar daarnaast voelt hij ook opluchting: er is eindelijk duidelijkheid. "We moeten door en we moeten besluiten nemen, dat zijn we verplicht aan de schoolbesturen en de betrokkenen, maar ook Hoogwoud. Het mag niet zo zijn dat het IKC in Hoogwoud lijdt onder de vertraging van het IKC in Opmeer."

De woordvoerder van gedroomde locatie HOSV laat de teleurstelling blijken: "Wij vinden dit heel erg jammer, wij wilden hier graag aan meewerken, maar er was nog teveel onduidelijk en op basis daarvan hadden we niet kunnen trouwen. We kunnen hier niets meer aan veranderen: de raad is duidelijk geweest." HOSV kijkt voorzichtig weer verder naar een nieuwe toekomst. "Mochten er verenigingen zijn die een plek zoeken op ons sportcomplex dan staat de deur altijd open voor een gesprek." Hoe nu verder? Tijdens de raadsvergadering komt naar boven dat de raad veel waarde hecht aan draagvlak vanuit de inwoners, schoolbesturen en andere partijen. Daarom was HOSV een ideale plek, omdat via het burgerparticipatietraject het voetbalterrein als beste uit de bus kwam. Maar nu die afvalt, wat is dan de volgende beste plek? Uit eerder onderzoek blijkt dat de huidige locaties van de Bonifatiusschool en De Akker/’t Ruimteschip de twee overgebleven mogelijke locaties zijn. Er is voor nu werk aan de winkel voor de gemeente Opmeer. Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober zal blijken welke nieuwe locatie het meest geschikt is voor een Integraal Kindcentrum.