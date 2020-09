Amsterdam knokt zich voorbij Rotterdam in NK Tegelwippen: "Slimmer met regenwater omgaan"

AMSTERDAM - Amsterdam heeft Rotterdam van de eerste plaats verdrongen in het NK Tegelwippen, een stedenstrijd met als doel zoveel mogelijk tuintegels te verruilen voor planten. Hoe minder tuintegels, des te beter is de stad bestand tegen extreme regenval, zo is de gedachte.

"Het is heel spannend, want die Rotterdammers gaan vast nog flink aan de slag", zegt Daniël Goedbloed van Rainproof, een initiatief waarmee burgers, ondernemers en overheden worden aangemoedigd om de stad regenbesteding te maken.

"De periodes waarin het regent, worden korter. De buien worden heviger en intenser. En als stad zijn we niet ingericht om dat op te vangen, en daar moeten we wat aan doen", legt hij uit.

Volgens Goedbloed moeten we 'veel slimmer met regenwater omgaan'. "Zorgen dat we daar meer plekken voor hebben, dat de straten meer ruimte hebben om het regenwater op te vangen. Maar ook dat we het regenwater - daar waar het valt - vertragen, met groene daken, groene tuinen."

'Geen duurzaamheidsgoeroes'

Een van de Amsterdamse deelneemsters is Yassmine el Ksaihi. "We zijn naar een eensgezinswoning verhuisd omdat we een tuin wilden", vertelt ze. De coronacrisis bleek een uitgelezen moment om de tegels uit de tuin te wippen. "We zijn geen duurzaamheidsgoeroes, maar elk beetje helpt gewoon."

Dat het klimaat verandert, kan tegenwoordig niemand meer ontkennen, vindt Yassmine. "Dat vind ik wel jammer, dat mensen er helemaal niet stilstaan bij wat het met ons doet."

