Coronateststraat Purmerend krijgt winterlocatie

PURMEREND - De coronateststraat in Purmerend gaat verhuizen. Vanaf maandag kunnen inwoners uit de regio zich laten testen in de voormalige auto showroom op de Burgemeester Kooimanweg 14 in Purmerend.

Tot nu toe was de coronatest drive-in in Purmerend achter de brandweerkazerne. Met het oog op de koudere periode die in aantocht is, is de GGD op zoek gegaan naar een andere locatie.

Vanafaankomende maandag kunnen mensen voor de coronatest terecht in de voormalige Volkswagen/Audi showroom aan de Burgemeester Kooimanweg. "Een hele goede locatie, want hier kunnen we ook binnen testen", aldus de woordvoerder van de GGD. "De nieuwe locatie biedt ook meer mogelijkheden om het aantal testen uit te breiden."

Kwijtgeraakte coronatesten

De woordvoerder laat ook weten dat de 132 coronatesten die vorige week zijn kwijtgeraakt nog steeds niet zijn gevonden. Afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat GGD Zaanstreek-Waterland 132 coronatesten is kwijtgeraakt. Het gaat om testen die vorige week donderdag zijn afgenomen bij de teststraat aan de Gorslaan in Purmerend.

"De testen zijn nog steeds niet boven water", laat de woordvoerder aan NH Nieuws weten. "Er is een onderzoeksteam geformeerd om het hele proces in kaart te brengen en alle relevante partners zijn geïnformeerd. Ook de Inspectie. We doen er alles aan om helderheid te krijgen en dergelijk incidenten in de toekomst uit te sluiten."