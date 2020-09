OUDORP - De GGD Zaanstreek-Waterland is 132 coronatesten kwijtgeraakt. Amanta Doornbos en haar dochter Amber (11) hebben daardoor een week in spanning gezeten. "Je maakt je wel zorgen en je vraagt je ook af: waar zijn die testen gebleven?"

Onbegrip na kwijtraken testen door GGD: "Waar zijn ze gebleven?" - NH Nieuws

Het gaat om testen die donderdagochtend zijn afgenomen bij de teststraat aan de Gorslaan in Purmerend. Er wordt nu onderzocht waar het mis is gegaan. "We weten nog niet zeker waar het aan ligt", aldus plaatsvervangend directeur Amar Voogt, van GGD Zaanstreek-Waterland. "Het afnemen van de tests doen we zelf, de buisjes doen we in een koffer, die wordt getransporteerd en gaat naar het lab. Daar moet het fout gegaan zijn." Tekst loopt door onder de video.

Onbegrip na kwijtraken testen door GGD: "Waar zijn ze gebleven?" - NH Nieuws

De 11-jarige dochter van Amanta heeft verkoudsheidsklachten na een zwemtraining

en blijft sinds vorige week maandag thuis van school. Na dertien telefoontjes en vier dagen wachten is er voor moeder en dochter uit Oudorp afgelopen donderdag plek bij de GGD.



Bijna 30 kilometer verderop, in Purmerend wordt ze getest, maar de uitslag van die test, blijft dus uit. "We waren boos en verdrietig", blikt Amanta terug. "Mijn dochter schopte tegen de bank aan en was echt kwaad." Dochter Amber zwemt op hoog niveau en kon de hele week niet trainen en mocht niet naar school. Vanmorgen is ze, ondanks dat ze zich al beter voelt, opnieuw getest.

De GGD is schuldbewust en maakt excuses aan alle gedupeerden. "We vinden het ontzettend vervelend voor alle betrokkenen", aldus Voogt. "Die hebben al in spanning gezeten over een mogelijke positieve uitslag en kunnen bijvoorbeeld niet naar het werk. Wel is iedereen nu gebeld om of een hertest te doen, of om te kijken of de klachten al verminderd zijn." De GGD onderzoekt verder waar de tests gebleven zijn en heeft beloofd na deze fout de procedures door het hele land nog eens na te lopen. Ze willen hoe dan ook voorkomen dat het kwijtraken van tests nogmaals kan gebeuren.