Hilversumse arts op Samos in opperste staat van paraatheid na brand in kamp op Lesbos

HILVERSUM - De Hilversumse arts Jeanine van Ancum is in opperste staat van paraatheid in het vluchtelingenkamp op het Griekse Samos. Na de branden in het vluchtelingenkamp op Lesbos, zijn ze in het kamp op Samos bang voor een kettingreactie. "We zijn gevraagd om vannacht paraat te blijven staan. Mocht er iets gebeuren", zo vertelt ze.

Het vluchtelingenkamp op Lesbos werd gisternacht grotendeels verwoest door een brand. De 13.000 vluchtelingen in het kamp zijn geëvacueerd. De brand ontstond nadat er onrust was in het overbevolkte kamp over de uitbraak van het coronavirus in het kamp. De Griekse regering wilde hekken om het kamp zetten. In lokale media wordt gesuggereerd dat kampbewoners het vuur zelf aangestoken zouden hebben. De Griekse autoriteiten zijn bang voor escalatie.

Verschrikkelijk

De Hilversumse Jeanine werkt sinds enkele weken als arts in het vluchtelingenkamp op Samos. Ze vertelt via een video dat de organisatie bang is dat op Samos 'ook het en een ander zou kunnen gebeuren'.

Het is namelijk eerder gebeurd dat er een soort kettingreactie is ontstaan op andere eilanden. "Ik besef nu des te meer hoe verschrikkelijk het is dat deze mensen dit moet over komen. Dat de weinige bezittingen die ze hebben en veiligheid nu wegvaagt", vertelt Jeanine.

Bekijk hier haar uitgebreide reactie: