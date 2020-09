Heiloose was vrijwilligster in verwoest kamp Moria: "Gevolg van jarenlang wegkijken"

HEILOO - Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is na een grote brand dinsdagnacht volledig verwoest. "Een onvermijdelijk gevolg van het jarenlang wegkijken van Europa", aldus oud-vrijwilligster Marie-José van Leeuwen uit Heiloo. "Dit is toch de goden verzoeken dat er iets verschrikkelijks gebeurt? Hier zaten we als vrijwilligers allemaal op te wachten."

In vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere branden uitgebroken. Brandstichting zou niet zijn uitgesloten. Grote delen van het kamp zijn verwoest, meldt NOS.

Bijna 13.000 mensen zijn er gehuisvest, terwijl er ruimte is voor maximaal 3000 man. Nadat vorige week de eerste coronabesmetting werd geconstateerd, bleken dinsdag 35 mensen besmet te zijn. "Dat het virus het kamp is binnengeslopen, was onvermijdelijk. Men woont onder plastic dakjes en in houten hutjes, dicht op elkaar. Er is nauwelijks sanitair en de stank is op sommige plekken vreselijk. Honden hebben een beter leven."

Tikkende tijdbom

In Moria is al jaren sprake van overbevolking, onmenselijke leefomstandigheden en geen zicht op verbetering. Onder de EU-Turkijedeal werd afgesproken dat vluchtelingen met asieltoezegging via Moria mochten doorstromen naar andere EU-landen. Ondanks duidelijke afspraken over een herverdeling, kwam bijna geen enkel land de belofte aan Turkije na. "Je kon er je vingers op natellen", vertelt de aangedane oud-vrijwilligster. "Verplegers, artsen en hulporganisaties hebben allemaal de noodklok geluid. Het is onmenselijk. Dat dit kán en mág in Europa. Iedereen heeft toch recht op veiligheid en gezondheid?"

Marie-José heeft nog regelmatig contact met 'Because We Carry', de organisatie waar ze als vrijwilligster voor werkte. "Ik heb vanmorgen begrepen dat de 700 alleenstaande vrouwen met kinderen nu prioriteit hebben. Daarna is er tijd en ruimte voor de andere duizenden vluchtelingen."