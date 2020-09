Hilversumse arts vlogt over haar werk op Samos: "Ik zie verschrikkelijke dingen"

HILVERSUM - De Hilversumse arts Jeanine van Ancum helpt vluchtelingen op het Griekse eiland Samos. In haar tweede vlog voor NH Nieuws vertelt ze dat ze gelijk vol aan de bak moest, want ze had één van de meest hectische dagen die de kliniek waar ze werkt in maanden had meegemaakt.

Het is allemaal nog wat onwennig voor de Hilversumse. Door het coronavirus is de manier van werken anders en werken met een vertaler is ze ook niet gewend. "Ik probeer zoveel mogelijk de patiënt aan te kijken als ik praat en niet de vertaler maar dat voelt nog wat onnatuurlijk", zo legt ze uit.

"Ook door culturele verschillen is het soms lastig om in die situatie over gevoelige onderwerpen te praten. De meeste vrouwen willen niet dat er een man aanwezig is bij het lichamelijk onderzoek."

En ze heeft al veel patienten gezien met verschrikkelijke ziekten zo vertelt ze in haar vlog: