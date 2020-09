Auto te water bij Venhuizen na nachtelijke achtervolging

VENHUIZEN - Na een politieachtervolging is rond kwart voor 2 vannacht een auto te water geraakt aan de N307 ter hoogte van Venhuizen. Het voertuig werd eerder die nacht gestolen in Purmerend door een 27-jarige man uit Rotterdam. De bestuurder is aangehouden.

In de Orinocostraat in Purmerend werd rond 01.00 uur vannacht een auto gestolen. "De politie zag het voertuig rijden zonder licht en de rijstijl deed vermoeden dat de bestuurder de auto niet onder controle had", vertelt een woordvoerder. De achtervolging werd in gezet vanuit Purmerend over de A7 en bij de N307 ter hoogte van Venhuizen raakte de bestuurder een boom en belande in een ondiepe sloot.

De bestuurder wist zelf uit te stappen. Een ambulance kwam ter plaatse, maar de verdachte is niet overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het uitstappen wist de politie de automilist direct aan te houden voor verschillende verkeersovertredingen.