Verdachte in zaak Martin Griep leest verklaring voor: "Ik heb mijn man niet omgebracht"

ZWAAG - De 62-jarige Mijntje B. die verdacht wordt van de dood op haar man Martin Griep in Zwaag op 12 april, las vanmiddag in de rechtbank in Alkmaar een emotionele verklaring voor. Zij en medeverdachte Markus P. - een 58-jarige man uit Grootebroek - blijven beiden vastzitten.

"Als ik de gevangenis in moet, loopt de moordenaar vrij rond. Er is al zoveel van mij afgenomen: mijn man, mijn (klein-)kinderen, honden, vrienden en mijn huis. Ik kan twaalf jaar celstraf krijgen voor iets wat ik niet heb gedaan, dan kan ik alleen maar hopen dat mijn ziekte mij snel terug bij mijn man brengt", verklaarde Mijntje B.

Op eerste paasdag werd het levenloze lichaam van Martin Griep aangetoffen in zijn woning aan de Ridderspoor in Zwaag. De politie stelde vast dat het om een misdrijf ging. Begin juni werd Mijntje B. gearresteerd, nadat ze al een keer was aangehouden en vrijgelaten voor de moord op haar man. Twee weken later is Markus P. opgepakt.

Mijntje B. lag op het moment van de moord in scheiding met haar man. Zij zou eerste paasdag bij hem op bezoek gaan om over het huis en belastingzaken te praten. Volgens het OM is zij die dag vermomd naar het huis in Zwaag gefietst.

Vuurwapen

Op aanwijzen van Markus P. is een vuurwapen in het water gevonden. "Dat is zeer waarschijnlijk het wapen waarmee Martin Griep om het leven is gebracht", aldus de officier van justitie.

Uit het onderzoek bleek dat op de telefoon van Mijntje B. op 5 april meerdere zoekopdrachten waren gedaan met de woorden 'geluid', 'pistool', 'denkt' (wat mogelijk 'dempt' moest zijn), 'schot' en 'kussen'.

Medeplichtig

Markus P. zou Mijntje B. hebben geholpen met de aanschaf van het vuurwapen, met het vervoeren van Mijntje B. en het weggooien van het wapen. "Samen zouden ze meerdere malen naar Beverwijk zijn geweest om uiteindelijk daar het wapen aan te schaffen. En ook zou de vrouw meerdere keren hebben gezegd Martin Griep te willen doden", aldus de officier van justitie.

"De verdachte vrouw zei zo vaak Martin Griep te willen vermoorden dat mijn cliënt nooit had gedacht dat het daadwerkelijk zou gebeuren", aldus advocaat Bouwman, die Markus P. bijstaat. Er is volgens Bouwman geen enkel bewijs dat zijn cliënt medeplichtig is.