Ook Amsterdams verzet tegen voorgesteld lotingssysteem middelbare scholen

AMSTERDAM - Niet alleen in randgemeenten maar ook in Amsterdam zelf onstaat onrust over het voorrangsplan van OSVO. De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdams voortgezet onderwijs wil volgend jaar mogelijk jongeren uit de stad voorrang geven bij het kiezen van een middelbare school. Wally van Hall geeft economie op de Vinse school in de Jordaan. Hij vindt het plan onrechtvaardig.

Jongeren uit randgemeenten die zijn aangewezen op onderwijs in de hoofdstad kunnen in het nieuwe plan alleen naar scholen waar Amsterdamse jongeren geen belangstelling voor hebben. "Ik maak me met name zorgen over de jongeren uit gemeenten die zelf geen middelbare school hebben. Tegen die jongeren wordt eigenlijk gezegd: je mag alleen naar scholen waar Amsterdammers niet naar toe willen," zegt van Hall in een brief aan het bestuur van zijn school.

Verander niets

Volgens Van Hall functioneert het huidige lotingssysteem goed genoeg. Meer dan 80 procent van alle kinderen die in Amsterdam naar de middelbare school gaan, komen op een school uit de top vijf van hun keuze. "Dat is een prima score" zegt van Hall. "Geen reden om dat te veranderen, zeker niet als jongeren van buiten Amsterdam daar de dupe van worden."

Volgende week maandag besluit het bestuur van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdams Voortgezet onderwijs, OSVO, over de te volgen selectiesystematiek. Vandaag bespreekt de Amsterdamse gemeenteraad de problematiek. Formeel heeft de raad geen invloed op het schoolkeuze beleid dat is overgedragen aan de OSVO.