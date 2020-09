Lotingsysteem Amsterdamse scholen maakt ouders wanhopig: "Onze zoon moest twee dagen huilen"

AMSTERDAM - Het had een droomjaar moeten worden voor de zoon van Daniel van der Zee: voor het eerst naar de middelbare school. Maar door het huidige lotingssysteem is hij op een school geplaatst waar hij niet naartoe wil. "Het is een traumatische ervaring voor ons geweest."

De zoon van Daniel van der Zee moet nu in Hilversum naar school. - NH Nieuws

Daniel van der Zee werd dit voorjaar gebeld met de mededeling dat zijn zoon op de tiende school van zijn voorkeurslijst was ingeloot. "Op dit moment geven havo- en vwo-scholieren een op van favoriete scholen, maar je wilt natuurlijk helemaal niet naar de scholen onderaan je lijst. Ik moest het mijn zoon vertellen. Hij heeft twee dagen lang gehuild." Van een enthousiaste jongen die naar de middelbare school wilde, zag Van der Zee zijn zoon veranderen in een ongemotiveerde en verdrietige twaalfjarige. "Ik heb zelfs samen met andere ouders een rechtszaak tegen het lotingssysteem aangespannen om deze situatie te veranderen. Helaas werden we in het ongelijk gesteld. Mijn zoon gaat nu naar een school in Hilversum."

Quote "Ik heb zelfs een rechtszaak aangespannen tegen het lotingssysteem om deze situatie te veranderen" Daniel van der zee, ouder

Van der Zees zoon is niet de enige die niet op een van zijn favoriete scholen wordt geplaatst. Op dit moment komt twintig procent van alle leerlingen die meeloten voor een school in Amsterdam niet terecht op de school van zijn of haar eerste keuze. Dat moet beter, vindt de organisatie van schoolbesturen in Amsterdam (OVSO). De OVSO wil daarom onderzoeken hoe het beter kan. Een van de onderzochte scenario's is om te kijken of kinderen van buiten de stad later kunnen meeloten. De tekst gaan door onder de video.

Bezorgde vader over Amsterdams lotingsysteem voor middelbare scholen - NH Nieuws

Esther Sprenkeling, advocaat bij Loos en Boukema advocaten, staat al vijf jaar lang ouders en kinderen bij die niet op een van hun voorkeursscholen zijn geplaatst, waaronder Van der Zee. "Het voorstel van OSVO is een stap in de goede richting. Verandering is nodig. Dat kinderen van buiten Amsterdam buiten de eerste loting vallen is treurig, maar het kan niet zo zijn dat ouders van Amsterdamse kinderen hun kinderen op de trein moeten zetten naar Haarlem en Hilversum, zoals ook dit jaar het geval is."

Quote "Het kan niet zo zijn dat Amsterdamse ouders hun kinderen op de trein moeten zetten naar Haarlem en Hilversum" Ester sprenkeling, advocaat die ouders bijstaat

Oplossing Zowel Sprenkeling als Van der Zee is blij met het alternatief voor het lotingssysteem van OSVO, maar vinden het niet de oplossing. "Het onderwijsaanbod in Amsterdam sluit structureel niet aan op de vraag. Laten we bijvoorbeeld meer klassen bijbouwen op scholen die populair zijn."