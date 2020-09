Plaatsingsbeleid Amsterdamse scholen op de schop, 'eigen jeugd eerst' is alternatief

AMSTERDAM - Te veel Amsterdamse scholieren zijn dit schooljaar begonnen op een middelbare school waar ze eigenlijk liever niet waren geplaatst. Het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, zet daarom het mes in het lotings- en matchingssysteem. Er zijn twee alternatieven, waarvan er één ook voor scholieren uit randgemeenten verstrekkende gevolgen heeft. Volgende week wordt duidelijk welk van de twee opties de voorkeur geniet.

Eerst even een blik op de huidige situatie: scholieren uit Amsterdam en randgemeenten die naar een Amsterdamse middelbare school willen, vullen enkele maanden voor het einde van het schooljaar een lijst met voorkeursscholen in. Scholieren die hun onderwijscarrière in het vmbo vervolgen vullen 4 (vmbo-b en vmbo-k) of 6 (vmbo-t) scholen in, havo- en vwo-scholieren in spe noteren 12 scholen.

Omdat sommige scholen populairder zijn dan andere scholen, en er plaatsingsgarantie (een leerling moét een plaats op een één van de scholen op de voorkeurslijst krijgen), wordt er geloot. Iedereen krijgt een willekeurig lotnummer toebedeeld, waarbij geldt dat scholieren met lagere nummers meer kans maken op de school die hoog op hun lijst staat.

Via dit systeem, dat na lang gesteggel in 2015 werd ingevoerd, is afgelopen jaar 80 procent op de school van de eerste voorkeur geplaatst. Dat lijkt een gunstig percentage, maar moet volgens het OSVO omhoog. Bovendien zijn een kleine driehonderd leerlingen begonnen op een school buiten hun top-5. Hoewel ze die school dus wel zélf hadden ingevuld op de lange lijst, lag hun echte voorkeur dus heel ergens anders.

Verdriet om tiende school

Dat geldt bijvoorbeeld voor de zoon van Daniel van der Zee, die afgelopen voorjaar te horen kreeg hij was ingeloot voor de tiende school van zijn voorkeurslijst. Daniel zag zijn zoon van een enthousiaste jongen in een verdrietige, ongemotiveerde twaalfjarige veranderen. "Het is een traumatische ervaring voor ons geweest."