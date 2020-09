Gezonken kotter roept vragen op: politiek wil het tot op de bodem uitzoeken

HOORN - De manier waarop het schip 'Broeder Isidoor' vorige week verging voor de kust van Wijdenes roept vragen op in de Hoornse politiek. De partijen HOP en VOCHoorn vragen opheldering en willen dat de toedracht en afwikkeling van de ondergang van het schip nader onderzocht worden. Ook voor voormalig eigenaar Tom van het Kaar is het één groot raadsel: "Je verzint het niet en ik heb het weer."

De afwikkeling van de koop verliep al raar. Zonder dat de mannen eigenaar waren, begonnen zij al met de sloop van het schip. "Ze wilden de sleutel om alvast wat dingen in te meten. Ik heb die in goed vertrouwen meegegeven en niet meer teruggekregen", vertelt Van het Kaar. "Ik had wel door dat die Friezen een paar rare kokosnoten waren, maar ik had geen flauw benul dat ze er zomaar mee zouden gaan varen."

Van het Kaar kocht het schip drieëndertig jaar geleden en de beelden van het zinkende schip raken hem. "Het schip is ruim dertig jaar onderdeel van mijn leven geweest, ik had er graag een beter einde voor gezien." De oud-eigenaar van het schip was de afgelopen tijd met de gemeente in overleg voor een sloopregeling, tot op koningsdag een stel Friezen die het schip wilden kopen aan boord kwam.

"Het schip is ruim dertig jaar onderdeel van mijn leven geweest, ik had er graag een beter einde voor gezien"

Het schip maakt water voor de kust van Wijdenes en zinkt. De brokstukken en mogelijk ook olie komen in het water terecht. "Ik heb ze altijd gewaarschuwd, maar ze hebben de hond op het dek gezet en zijn gaan varen. De havendienst heeft ze nog de haven uit geholpen ook." Van het Kaar vergelijkt het met een auto die je net hebt verkocht. "Zij zijn ermee gaan rijden en hebben brokken gemaakt. Zij hebben het zelf over zich afgeroepen."

De oud-eigenaar heeft ze naar eigen zeggen meerdere keren gewaarschuwd om goed voorbereid op pad te gaan. "In de haven lag het schip continu aan het stroom voor de elektrische pompen. Die hielden het schip droog, want er waren wat lekkages."

De Hoornse partijen HOP en VOCHoorn vragen zich onder andere af of de havendienst op de hoogte was van de technische mankementen van het schip en of zij hadden moeten ingrijpen voor het schip in slechte staat de haven verliet.

Robert Vinkenborg, voorman van de Hoornse Onafhankelijke Partij wil graag weten of de gemeente iets aan te rekenen valt. "Wij stellen de vragen zonder te oordelen, maar willen graag de feiten op tafel zodat wij een mening kunnen vormen.

Vinkenborg wil benadrukken dat dit heel anders had kunnen aflopen. "Er hadden ernstige ongelukken kunnen gebeuren en ik wil weten wat onze verantwoordelijkheden als gemeente dan zijn."

Volgens hem was duidelijk dat het schip in heel slechte staat was. "De havenmeester heeft het schip de haven uit geholpen in deze staat, maar ik ben ook benieuwd of de havenmeester bijvoorbeeld naar een vaarbewijs had mogen vragen. Het klinkt voor mij hetzelfde als dat je een dronken bestuurder de weg op laat gaan."