Berging van gezonken kotter in Wijdenes vandaag hervat

WIJDENES - De berging van de oude haringkotter die woensdag vastliep in Wijdenes wordt vandaag hervat. "Ik sta nu in de haven en zie dat er veel beweging is rondom het wrak", vertelt Natascha Kaaks van Reddingstation Wijdenes.

Reddingsstation Wijdenes

Medewerkers van Rijkswaterstaat hervatten vandaag de berging van Broer Isidoor, zoals de haringkotter heet. Het schip raakte woensdag vast in het Markenmeer vlakbij Wijdenes en werd daarbij verwoest. Wrakstukken en olie dreven richting de haven van Wijdenes. Rijkswaterstaat begon gisteren met de berging van de kotter en zette waterpompen in om al het water uit de gezonken kotter te pompen. Dit was niet eenvoudig. "Er kwam meer water in het schip dan dat er uit ging", liet een medewerker van het reddingstation eerder weten aan NH Nieuws. Gisteravond flink wat opgeruimd De berging van Broer Isidoor werd gisteren vanwege slechte weersomstandigheden gestaakt. Toch zijn medewerkers van het reddingsstation, vrijwilligers en inwoners van Wijdenes gisteravond nog druk bezig geweest om de wrakstukken op te ruimen.

De wind speelde hierbij een gunstige rol, legt Natascha uit. "De wind stond richting de kust, dus er spoelde flink wat aan. Op de kant is het puin nu grotendeels weg. We hebben eerst alles op een berg gegooid, waarna het op een aanhanger is gelegd en werd meegenomen." Het bergen van de wrakstukken was veel werk volgens de woordvoerder van het reddingsstation. De vrijwilligers en inwoners van Wijdenes zijn tot 22.00 uur bezig geweest met het opruimen. "Mogelijk dat er hier en daar nog wat drijft in de haven, maar dat houdt Rijkswaterstaat vandaag goed voor ons in de gaten." Het is nog niet bekend hoe laat de berging van de haringkotter vandaag klaar is.

