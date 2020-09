Berging van gezonken kotter in Markermeer gestaakt

WIJDENES - Rijkswaterstaat is vanochtend begonnen met de berging van de haringkotter die gistermiddag zonk in het Markermeer, bij Wijdenes. Het slechte weer bemoeilijkt de berging van het schip. Hierdoor moest de actie van vandaag al snel worden gestaakt.

Gistermiddag deed het reddingsstation Wijdenes al een poging om de haringkotter te bergen. Met behulp van bergingspompen werd geprobeerd om het water uit het schip te pompen. Dit mocht niet baten: "Er kwam meer water in het schip dan dat er uit ging", laat een medewerker van het reddingsstation weten.

Vanaf de kant houdt het reddingsstation de berging van de kotter in de gaten. Volgens de medewerker gaat de berging nog niet voorspoedig: "Wat ons opvalt is dat de boot nu dieper in het water ligt dan gisteren."

Gat in de romp

Het reddingsstation Wijdenes kreeg gisteren om 17.00 uur een melding binnen van een houten kotter die in de problemen was gekomen. Opvarenden hadden een gat in de romp ontdekt, waardoor er veel water in de kotter kwam. De boot was niet meer te redden.

Als het weer morgen beter is, doet Rijkswaterstaat een nieuwe poging om de kotter te bergen.