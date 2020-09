Fraai avontuur voor Justin Baas in Thailand: "Het beste totaalplaatje"

RATCHABURI - Justin Baas (20) maakte deze zomer de opmerkelijke overstap van AZ naar Ratchaburi Mirt Phol uit Thailand. Een mooi avontuur voor de verdediger uit Hoorn, die naast AZ in het verleden ook voor Always Forward en FC Volendam speelde.

"Er was niet veel perspectief voor mij bij AZ voor komend seizoen", vertelt Baas, die ook international van de Filipijnen is. "Dan ga je toch om je heen kijken en bekijk je welke aanbiedingen er zijn. Er was wel wat interesse in me, vooral na de interlandperiode. Dan leg je alles naast elkaar neer en kijk je wat het beste totaalplaatje is. Op die manier ben ik bij Ratchaburi gekomen."

Tot op heden heeft Baas het prima naar zijn zin in Thailand. Iedere dag is het zo'n 35 graden. "Maar dat ben ik wel gewend door mijn periode in de Filipijnen", vertelt de rechtspoot. "Het is ongeveer hetzelfde klimaat en dezelfde cultuur als daar. De faciliteiten zijn hier ook echt top. Uit gesprekken met de technisch directeur werd al duidelijk dat de faciliteiten te vergelijken zijn met de Europese top. Het stadion is heel mooi en het grasveld ligt er top bij. Ze hebben veel geld in Thailand en daarvan steken ze veel in de faciliteiten."

Totaalplaatje

"Het is een mooi avontuur, maar ik ben hier voor het totaalplaatje", vervolgt Baas. "De technisch directeur zei dat ik naar bijvoorbeeld China of naar Frankrijk kan gaan als ik het goed doe. In de voorbereiding kan je je in de kijker spelen tegen grote Europese clubs. Daar spelen we tegen, omdat de baas van deze club ook aandelen heeft in andere clubs."

