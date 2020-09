Zo zorgen de Hilversumse nachtclubs ervoor dat ze tóch open kunnen

Dit weekend is het na een half jaar eindelijk zo ver. "Retespannend. Alsof het m'n eerste dag is. Het voelt een beetje als een heropening, alsof ik een andere zaak heb eigenlijk", vertelt eigenaar Daan Walet. "Normaal staan hier 300 mensen uit hun dak te gaan, maar nu zijn het er 50 á 60, zittend."

Ze hebben hun nachtvergunning tijdelijk om kunnen zetten naar een horecavergunning. "Waardoor we nu niet als club opengaan, maar als een soort grandcafé eigenlijk", vertelt bedrijfsleider Robin ter Laag van Shots Hilversum. Dat betekent dat ze maar tot 3 uur 's nachts open mogen. Bovendien staat de zaak vol met tafels en stoelen, want er mag niet gedanst worden.

En de bezoekers reageren enthousiast. Er wordt flink gedanst vanaf de barkruk. "Het is wat je er zelf van maakt. Als je het zelf leuk hebt, komt het goed." En een andere bezoeker laat weten dat ze blij is dat ze weer met haar vrienden ergens naar toe kan. "Je kunt in de kroeg zitten, maar een beetje muziek is wel leuk."

De eigenaar geeft toe dat het aftasten en wennen is, maar hij probeert met zijn team de ouderwetse clubsfeer erin te brengen. "Het wordt uiteraard niet zoals het was. Maar we vinden het belangrijkste dat we weer open zijn en dat we er voor onze gasten kunnen zijn. En met de hoop dat de maatregelen snel versoepeld worden."

Bedrijfsleider Robin ter Laag is vooral blij dat hij weer aan het werk kan. "Afgelopen maanden waren verschrikkelijk. Het nachtleven is mijn passie en als je dat een half jaar niet kan doen, is dat niet leuk." Ook het gebrek aan perspectief bezorgde hem slapeloze nachten.

Nadat Walet had besloten ze zaak weer open te gooien, stroomde de reacties binnen. De helft van de zitplekken heeft hij in de voorverkoop gedaan en die waren binnen mum van tijd uitverkocht. "Mijn telefoon ontplofte. Dat is wel heel fijn. Heel veel gasten zijn vooral blij voor ons, en wij zijn weer blij voor hun. Dat is een mooie wisselwerking."

De moeilijkste regel hier is toch wel om te blijven zitten en het is een uitdaging voor het personeel om iedereen constant te wijzen op de kruk. "Hoe later op de avond, hoe losser mensen worden. Maar daarvoor hebben we wel meer personeel staan", legt Walet uit. "Er staat een DJ die kan ze aanspreken, twee mensen voor in de zaal en ik heb een portier die rondloopt. We proberen uitleggend mensen weer naar hun plek te begeleiden."

Er zijn meerdere clubs in Nederland die ook zo open zijn gegaan, maar als weer dicht gingen omdat ze erachter kwamen dat ze de coronaregels niet konden handhaven. Dat is ook iets wat bij Shots door het hoofd spookt. "Het is ook de eerste keer dat wij het proberen en misschien zeggen wij wel hetzelfde over een maand. Maar we gaan proberen om het volgens de regels te doen en het gezellig te houden. Daar moeten we tussen schipperen", zo besluit Ter Laag.