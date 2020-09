Paradiso, de Melkweg en Club NYX demonstreren zaterdag ook mee tijdens De Nacht Wacht

AMSTERDAM - Komende zaterdag demonstreert het nachtleven van Amsterdam. De manifestatie is gericht op het gebrek aan perspectief dat de overheid clubeigenaren in tijden van corona kan bieden. Paradiso, de Melkweg en Club NYX komen ook naar de demonstratie.

Ook Club NYX-eigenaar Rob de Jong vond de persconferentie stuitend. "Er wordt ons gewoon geen perspectief geboden. Een maand? Een half jaar? Een jaar? We weten niks, dus we kunnen daar geen plannen mee maken."

De druppel die de emmer deed overlopen voor Avalon Peters, werkzaam bij Paradiso als marketing- en persmedewerker, was de persconferentie van premiere Rutte afgelopen dinsdag. "Op de dag die al maandenlang wordt voorgehouden als de dag dat er versoepelingen zouden komen op de maatregelen, mogen de clubs weer niet open."

"Veel mensen weten nu ook niet of ze nou moeten wachten, een nieuwe baan moeten zoeken of zich moeten gaan laten omscholen"

Rob schudt zijn hoofd. "Veel mensen weten nu ook niet of ze nou moeten wachten, een nieuwe baan moeten zoeken of zich moeten gaan laten omscholen."

Het is niet alleen een probleem voor clubeigenaren. De gehele sector zit met onduidelijkheid over hun werk. "Het gaat ook om fotografen, barpersoneel, DJ's, organisatoren, schoonmakers, licht- en geluidstechnici, leveranciers en ga zo maar door", aldus Avalon.

"Veel clubs staan op omvallen. Als er niets gebeurd blijft er niets meer over van het Amsterdamse nachtleven"

Clubs houden vol dat ze gewoon open kunnen. "We zouden als test open kunnen met 50% capaciteit en dan twee weken aanzien hoe het gaat. We hebben ook een ventilatiesysteem hier die binnen drie minuten de gehele lucht in de club ververst. Dat lukt bij vliegtuigen niet eens."

Frans Vreeke, directeur van de Melkweg, ziet ook oplossingen waardoor opengaan voor clubs weer mogelijk zou moeten zijn. "Er zijn net coronatests uitgebracht die binen vijf minuten uitslag bieden. Dat moet kunnen. Dan wordt het net zoals vroeger, toen mensen moesten wachten om gefouilleerd te worden wanneer ze naar binnen wilden."