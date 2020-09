Noodlijdende nachtclubs demonstreren: "Den Haag, neem je verantwoordelijkheid"

AMSTERDAM - Op het Museumplein in Amsterdam wordt gedemonstreerd voor een versoepeling van de coronamaatregelen in het uitgaansleven. Aan de manifestatie 'De Nacht Wacht' doen honderden mensen mee, vooral ondernemers en bezoekers van clubs en poppodia.

Volgens de sprekers is er vooral behoefte aan meer perspectief en zicht op versoepeling. Waar eerder nog 1 september als 'openingsdatum' werd genoemd, weten de ondernemers nu helemaal niet waar ze aan toe zijn.

Het nachtleven ligt op dit moment zo goed als stil . In sommige clubs kun je zitten, net als in een café. Dit levert alleen veel te weinig op, zeggen de ondernemers. Andere locaties zijn zelfs helemaal gesloten.

Verschillende sprekers stonden al op het podium en vroegen om meer steun vanuit Den Haag. "Als enige sector waar niets kan, hebben we ons aan alle maatregelen gehouden. Maar er wordt niets voor ons gedaan", sprak een van de actievoerders. "Den Haag, neem je verantwoordelijkheid."

De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Rober Willemsen, bracht de demonstranten een beetje hoop. "We zijn voorzichtig positief", zei Willemsen, doelend op een gesprek dat hij vorige week voerde met de regering.

Er ligt op dit moment een plan bij het Outbreak Management Team (OMT) voor heropening van de nachtclubs. Maar het is nog onduidelijk of en wanneer daar meer duidelijkheid over komt.

Wel in vliegtuig, niet in club

Eerder kwamen Amsterdamse clubs al met eigen oplossingen, bijvoorbeeld door bezoekers bij de ingang te checken op het virus. Ook willen ze een maximumleeftijd in het leven roepen.

"Als er niets gebeurt blijft er niets meer over van het Amsterdamse nachtleven, dat juist zo wordt geroemd binnen Europa", waarschuwde Avalon Peters van poppodium Paradiso voorafgaand aan de demonstratie. Volgens hem staan er veel banen op de tocht. "Het gaat ook om fotografen, barpersoneel, DJ's, organisatoren, schoonmakers, licht- en geluidstechnici, leveranciers en ga zo maar door."