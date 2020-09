Revalidatiecentrum Heliomare blikt terug: “Heftige, maar mooie tijden op coronavleugel”

“Het is bijna gek om te zeggen, maar het was interessant en ergens zelfs leuk om hierin een rol te kunnen spelen, om hierin expertise op te kunnen doen”, zegt De Lijster vrijwel direct. En daarna verontschuldigt de arts zich meteen. “Misschien is het woord 'leuk' niet passend, maar wij hebben eigenlijk alleen maar mensen zien opknappen en daar ook zoveel van geleerd, dat was simpelweg fijn en leuk om te zien.”

Begin april werd in revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee een speciale afdeling ingericht voor de opvang van coronapatiënten om ze te helpen met hun revalidatieproces. Daarbij moest helaas wel een selectie worden gemaakt, er was helaas niet genoeg ruimte om alle corona-patiënten op te nemen.

"Ons uitgangspunt was dat we alle patiënten alles vanaf het begin weer aanleren"

Een van de corona patiënten die terecht kwam bij Heliomare, is Peter Commandeur (60) uit Hoorn. “Ik heb in totaal drie weken in het ziekenhuis in Hoorn gelegen, waarvan elf dagen op de Intensive Care (IC) en daarvan lag ik acht dagen aan de beademing. Toen ik half april aankwam bij Heliomare, was er van mij weinig meer over. Alsof ik door de droogtrommel was gehaald”, vertelt Commandeur.

“De patiënten die bij ons terecht kwamen, waren degenen met de meest ernstige klachten. De klachten waren heel divers, we hadden dan ook een team van dertig man, waaronder fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en natuurlijk verpleegkundigen en artsen", zegt De Lijster. “Ons uitgangspunt was dat we alle patiënten vanaf het nulpunt lieten beginnen met revalideren, simpelweg alles vanaf het begin weer aanleren.”

“Ik kreeg de keuze of ik thuis, in het ziekenhuis in Hoorn of intern in Heliomare wilde revalideren en ik koos voor het laatste”, zegt Commandeur. "Het was fijn om met lotgenoten samen te zijn en hoewel iedereen zo zijn eigen kwaaltjes had, hadden we wel allemaal hetzelfde doel voor ogen, zo snel mogelijk herstellen en naar huis.”

Datzelfde doel had het team van de coronavleugel van Heliomare. Maar dat was een hele klus, ondanks dat ze in alle gevallen zagen dat het herstelproces in een stijgende lijn ging. “Toen ze binnenkwamen konden de patienten nog niet lopen, de aanloop naar de eerste zelfstandige stappen ging moeizaam. Maar als een patient eenmaal ging lopen, ging het herstelproces ineens veel sneller, legt De Lijster uit.