Heliomare onderweg met 'coronavleugel': "We kunnen groeien naar dertig bedden"

WIJK AAN ZEE - Revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee opende onlangs de deuren voor coronapatiënten. Het gaat om mensen die vaak wekenlang aan de beademing hebben gelegen en aan hun herstel kunnen gaan werken. De eerste patiënt is inmiddels een feit.

De speciale revalidatiekliniek ontlast ziekenhuizen in de regio, zoals het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. In de huidige vorm is er plek voor veertien mensen op de isolatievleugel. "Maar we kunnen groeien naar dertig bedden als dat nodig is", legt revalidatiearts Rene de Lijster uit tegenover NH Nieuws.

"Het vervelende is dat we nog niet precies weten hoeveel patiënten we zullen ontvangen. Als er niet genoeg bedden zijn, dan zullen we in gesprek moeten met het orgaan regionale acute zorg."

Tekst gaat verder onder de video.