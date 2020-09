Haarlemse clubeigenaar wil meer experimenteren: "Desnoods met mondkapje dansen"

De clubeigenaar baalt ervan dat alle branches weer opstarten, maar dat er voor de discotheken nog weinig persperctief is. "Wij zijn nog erger dan een sexwerker, bij judo mag je wel iemand onder de oksels houden, de dansscholen zijn open. Daar mag dan wel gedanst worden en in discotheken mag je dat dan niet."

Hij kreeg excuses van burgemeester Wienen over de manier hoe die 'straf' naar buiten was gebracht, maar Bevelander vraag zich ook af of een discotheek nu wel zo'n brandhaard is. "We zijn dus zes weken open geweest en hebben geopereerd zoals de boa's het niet goed vonden. En er is hier geen coronageval ontstaan."

Monopoly bij vader en moeder op de bank

De behoefte aan het nachtleven en dansen groeit met de week, ziet Bevelander in de Smedestraat, waar ook club June is gevestigd. Hij voorspelt meer overlast op straat en er zijn volgens hem meer illegale feesten dan ooit.

"Het is niet dat de jongeren denken: 'oh de clubs en discotheken zijn dicht en we gaan nu maar gewoon monopoly spelen en thuis bij vader en moeder op de bank zitten.'" Hij wil dat de regering dat in overweging neemt. "Wil je liever dat het goed geregeld is of dat het aantal illegale feesten meer gaat toenemen met alle gevolgen van dien? Waar geen checks zijn en waar niet naam en nummer worden geregistreerd."

En over het scenario van dansen met een mondkapje op? "Ja, ik weet het niet. We hebben 't niet geprobeerd en we mogen het ook niet uittesten."