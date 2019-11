Van één beveiliger tot zwaarbewaakt fort: Haarlemse Club Ruis sluit de deuren

Na Stalker sluit nog een Haarlemse club de deuren: eigenaar Martijn Bevelander trekt op 28 december na zes jaar de deur van Club Ruis in de Smedestraat voor het laatst achter zich dicht. Het moet een spetterende laatste nacht worden, die - zo belooft hij gekscherend - pas eindigt als 'alle drank op is'.

Dat meldt Bevelander in een bericht op Facebook. Hoewel Bevelander Club Ruis nog maar zes jaar geleden opende, runde hij in de jaren daarvoor in hetzelfde pand al enkele andere clubs. Hij startte in 2003 met Club Delirium, maakte er jaren later Club 023 van en besloot zich na de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie met Club Ruis op een ouder publiek te gaan richten.

"Toen de alcoholleeftijd omhoog ging van 16 naar 18 jaar heb ik direct besloten de stekker uit Club 023 te trekken en de club volledig te 'rebranden' tot Club Ruis. Daarmee raakten we weliswaar in één klap het succesvolle imago van Club 023 kwijt, maar het concept paste niet meer in de nieuwe wetgeving."

Oudere feestbeesten





Inderdaad: Club 023 richtte zich op het jongste uitgaanspubliek, in Club Ruis moesten ook oudere Haarlemse feestbeesten zich thuis voelen. Dat lukte, maar inmiddels is het 'tijd voor iets nieuws', zo schrijft hij in een persbericht.

Wat dat precies wordt, is niet bekend, al zegt hij zich wel te willen blijven inzetten voor Haarlem. Dat doet hij al langer, want in 2012 redde hij het bijna failliete Haarlem Jazz Stad en toverde het om in Haarlem Jazz & More, een evenement waarvoor de Grote Markt iedere zomer een weekend lang volstroomt.