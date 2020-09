Coronazomer gaat de geschiedenisboeken in, toeristische sector aangetast

Dat merkte ook eigenaresse Maud Vroom van Grand Hotel Frans Hals in het centrum van Haarlem. "Vorig jaar zomer hadden wij ongeveer 45% aan Nederlandse gasten, dit jaar maar liefst 67%." Door de komst van enthousiaste Nederlandse vakantiegangers, is de zomerperiode voor het hotel daarom nog redelijk goed verlopen. Dat geldt ook voor vakantiepark De Krim op Texel. Eigenaar Iwan Groothuis vertelde eerder aan NH Nieuws dat het zelfs bovengemiddeld druk was. "Vanaf juli hebben we elke week vol gestaan."

De zomervakantie van 2020 gaat de geschiedenisboeken in. Van afgesloten toegangswegen naar de populaire Noord-Hollandse stranden tot topdrukte op het enige echte eiland dat Noord-Holland rijk is. Veel mensen bleven dit jaar uit voorzorg in eigen land.

Ook hebben de Hollandse toeristen Camping Schoonenberg in Velsen-Zuid dit jaar weten te vinden. Mede-eigenaar Mike Snijders vertelt dat ze in de maanden juli en augustus vol tot bijna vol zaten. Maar ondanks dat de camping deze zomer weinig inkomsten heeft misgelopen, is de financiële situatie niet bepaald rooskleurig. "We hebben in de maanden april, mei en juni een behoorlijke klap gehad, die hebben wij niet ingehaald."

Gemis buitenlandse toeristen

Voor ondernemers die het voor een groot gedeelte moeten hebben van buitenlandse toeristen, was het zomerseizoen zwaar. Zo vertelt Henk van Leeuwen, bootjes-verhuurder en organisator van rondvaarten over de Westeinderplassen bij Aalsmeer: "De verhuur van elektrische sloepen verliep goed, maar met de rondvaarten was het zeuren." Normaal gesproken ontvangt hij veel buitenlandse toeristen en groepen van bloemenexporteurs. "Nu is dat allemaal weggevallen en heb ik deze zomer 75% minder omzet gedraaid ten opzichte van vorig jaar."

Ook Bas Wijn van Café Smit & Voogt in Amsterdam heeft de aanwezigheid van buitenlandse toeristen gemist. "Wij zitten in een hotelgebied en de hotels waren allemaal leeg. We draaiden nog geen 50% van wat wij normaal gesproken in de zomer draaiden. De bonus is er wel vanaf."