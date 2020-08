Gekkenhuis richting de stranden: lange files en wegen afgesloten

NOORD-HOLLAND - Het is topdrukte aan de kust: de wegen richting Zandvoort, Castricum en Velsen staan helemaal vol. De toegangswegen naar Castricum aan Zee, Velsen-Noord, Zandvoort en Bloemendaal zijn afgesloten. Strandgangers worden opgeroepen om niet meer met de auto naar het strand te komen.

De gemeente Zandvoort riep vanochtend al op om niet meer met de auto naar de stranden in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee te komen. Alle parkeerplaatsen waren toen al vol.

Blijf via liveblog op de hoogte van de drukte op de stranden, maar ook van belangrijke updates uit de provincie, zoals files en blauwalg-waarschuwingen bij plassen en meren.

Op beelden van onze verslaggever is te zien dat strandgangers al vanaf Overveen in de file staan richting Zandvoort. Van Heemstede richting de kust staan auto's al tot een uur stil. Onze verslaggever fietste er langs.

Ook de Noordpier in Velsen-Noord is niet meer per auto bereikbaar, meldt de gemeente.

Tekst gaat door onder de tweet.