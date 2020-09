Bierderij Waterland wegens coronabesmetting personeelslid een week gesloten

MONNICKENDAM - Het hele team van Bierderij Waterland zit vrijwillig in quarantaine door een medewerker die positief getest is op Covid-19. De reacties op Facebook op de sluiting zijn begripvol. Eigenaar Frank Dutman: "Ik ben hier heel blij mee, mensen begrijpen dat het serieus is."

De persoon die besmet is geraakt met het virus is twee van dagen van tevoren nog werkzaam geweest in de bierbrouwerij, maar volgens Dutman is het geen reden tot paniek. "We hebben de GGD gesproken. De persoon die besmet is, is niet langer dan een kwartier bij mensen geweest en dan ben je een laag besmettigsrisico".

Grens van 15 minuten

De GGD bevestigt dit aan NH Nieuws: "Wanneer de GGD te horen krijgt dat een persoon positief getest is, wordt een bron en contact onderzoek uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Hiervoor wordt telefonisch contact gezocht met iemand die besmet is. In dit gesprek wordt gevraagd met welke mensen de besmette persoon in contact is geweest. Deze contacten worden onderscheiden in drie categorieën: huisgenoten, nauwe contacten (langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter) en overige contacten. Afhankelijk van de situatie neemt GGD contact op met de contacten en adviseert zij over de te nemen maatregelen."

Huisgenoten en nauwe contacten worden geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan, de overige contacten, zoals bij de bierbrouwerij het geval is, krijgen het advies om extra goed op eventuele symptomen te letten.

9 september weer open

De situatie heeft geen gevolgen voor de brouwerij, want alleen het proeflokaal en de winkel zijn tot en met 8 september gesloten. Dutman kan niet wachten om weer open te kunnen gaan: "We poetsen de zaak nog eens even extra", om op 9 september de gasten weer te verwelkomen.