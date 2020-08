Een leerling met corona op Zaanlands lyceum, drie in quarantaine

ZAANDAM - Op het Zaanlands Lyceum in Zaandam is een leerling positief getest op corona. Dat meldt de GGD. Drie andere kinderen waar de leerling mee in contact is geweest moeten uit voorzorg in quarantaine. De school wil niet op het voorval reageren maar laat wel weten: "Ingericht te zijn conform de richtlijnen."