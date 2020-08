Beemster kleurt donkeroranje op het coronadashboard, twee clusters gevonden

MIDDENBEEMSTER - Inwoners van de Beemster zijn ongerust nu bij meerdere mensen in de regio het coronavirus is vastgesteld. Het aantal meldingen is in ene snel gestegen. Volgens de GGD is er nog geen reden tot paniek.

In Noord-Holland raakten naast Amsterdam de meeste mensen besmet in de Beemster:

Volgens de GGD is er vooralsnog geen reden om extra maatregelen te nemen in de Beemster. Wel worden mensen er nogmaals op gewezen zich aan de maatregelen te houden: anderhalve meter afstand tot elkaar, regelmatig handen wassen en bij milde klachten direct laten testen.

Wat de aard van die bijeenkomsten was kan een woordvoerster van de GGD niet zeggen, wel is duidelijk dat het om bijeenkomsten gaat die door individuen georganiseerd zijn.

De GGD meldt dat een deel van die stijging te wijten is aan twee bijeenkomsten waarna in totaal twaalf mensen besmet zijn geraakt. Dat zijn zowel directe als indirecte besmettingen.

Kaaswinkel

De CONO-kaaswinkel in Westbeemster heeft vanwege het rondwarende virus in het gebied per direct de deuren gesloten, dat maakt Beemster Kaas bekend op Facebook.

"Zowel voor de veiligheid en gezondheid van onze klanten, als voor onze collega’s in de winkel, en de kaasmakers in de kaasmakerij", schrijft de kaasmaker in het bericht.

Of er in de CONO-kaaswinkel besmettingen zijn vastgesteld is niet bekend. De winkel zegt te hopen zo snel mogelijk weer open te kunnen.