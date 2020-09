Tata's nieuwste loskraan vanuit Polen onderweg naar IJmuiden: 'Aankomst wordt spektakel'

IJMUIDEN - Hij is inmiddels ruim een week onderweg, en zal er naar verwachting nog een kleine week over doen: Tata's nieuwste loskraan, een bijna twee miljoen kilo wegende stalen kolos, wordt op een immens ponton vanuit Polen naar IJmuiden vervoerd.

Bij aankomst - naar verwachting volgende week dinsdag of woensdag - zal het ponton afmeren in Tata's eigen zeehaven, en kunnen de voorbereidingen beginnen om het gevaarte op de wal te krijgen. Dat gebeurt enkele dagen later, al zal het nog zo'n twee maanden duren eer de kraan daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

"De aankomst wordt echt een spektakel", aldus Tata Steel-woordvoerder Moens. "Echt een spectaculair gezicht als 'ie de hoek om komt." Het ponton met de kraan is vanuit Polen tussen Zweden en Denemarken doorgevaren, en ligt vanwege onrustig weer momenteel stil in de Deense stad Frederikshavn.

Het ponton wordt voortgetrokken door sleepboot Waterman. Zodra het weer het toelaat, zal het ponton in één ruk naar IJmuiden worden gesleept. "Ik wil niet dat ik aan Hans van den Berg moet vertellen dat 'ie op de zeebodem ligt", aldus woordvoerder Moens.

Drie miljoen kilo per uur

De kraan weegt dus een kleine 2 miljoen kilo, is 62 meter hoog, 108 meter lang en 32 meter breed. Per uur kan er ongeveer drie miljoen kilo aan grondstoffen mee worden gelost. Ter vergelijking: Tata's huidige drie kranen kunnen ieder ongeveer twee miljoen kilo grondstoffen per uur lossen.