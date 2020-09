Cees Bol komt fractie tekort voor sprintzege Tour de France

PRIVAS - Cees Bol is tweede geworden in de vijfde etappe van de Tour de France. De sprinter, woonachtig in Alkmaar, deed vrijwel alles goed in de eindsprint. Toch werd hij op de streep nipt geklopt door ijzersterke de Belg Wout van Aert van Team Jumbo-Visma.

De vijfde etappe van Gap naar Privas was een grotendeels vlakke rit. Er gebeurde lange tijd weinig en er waren geen koplopers die voor het peloton uitreden. Team Sunweb, het team van Bol, nam in de eindfase het heft in handen. Bol leek een goede uitgangspositie te hebben, maar werd net voor de finish ingehaald door alleskunner Van Aert. Sam Bennett werd derde.

Alaphilippe

De gele trui bleef in handen van de Fransman Julian Alaphilippe. Donderdag is het weer de beurt aan de klimmers met in de finale de lastige beklimming van de Col de la Lusette, waarna het nog verder omhooggaat naar het op 1560 meter gelegen Mont Aigoual.