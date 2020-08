Hoe een grapje uitmondde in een enorme fanclub voor Alkmaarse wielrenner Cees Bol

Nog een hoop biertjes later staat Cees Bol zowaar op het erepodium. Patrick wordt uitgedaagd door zijn vrienden om de wielrenner te interviewen. "Ik deed me voor als een reporter en kon hem nog bereiken ook. Na een paar serieuze vragen vroeg ik wat zijn lievelings kaas was. Zijn antwoord: ik lust geen kaas." Vanaf dat moment sloten we Cees in ons hart."

Een wielerwedstrijd en een hoop pilsjes: dat is het begin van de Cees Bol fanclub. "We vonden de naam Cees Bol erg grappig", vertelt Patrick Engelen bij NH Radio. "Cees betekent namelijk kaas bij ons."

De vrienden blijven de Alkmaarder volgen en verdienen tijdens een wedstrijd in Lokeren ook nog eens flink wat geld dankzij Cees. "Iedereen had geld op hem ingezet bij verschillende bookmakers", zegt Patrick. "Toen won Cees ook nog. Omdat het zijn eerste professionele wedstrijd was, stond hij niet hoog bij de bookmakers. Daardoor wonnen we 1600 euro per persoon."

Groeiende fanclub

Steeds meer wielerfans hoorde deze bijzondere verhalen en daarmee begon de fanclub ook te groeien. Inmiddels reist de club zelfs met een volle bus naar de wedstrijden van Cees toe.

Volgens Patrick was Cees zelf eerst wat sceptisch tegenover zijn eigen fanclub, maar inmiddels heeft hij zijn fans helemaal omarmd. Patrick appt zelfs dagelijks met hem. "Als hij zijn touretappe finisht, stuur ik hem appje." Cees heeft zelfs een keer bij hem thuis geslapen na een wedstrijd. "Toen heb ik hem gevraagd of hij zijn handtekening op een muur kon zetten. Die is straks vast en zeker veel geld waard", grapt Patrick.

Etappewinst

Patrick zou daar wel eens gelijk mee kunnen krijgen. Cees Bol eindigde eergisteren in de eerste etappe van de Tour de France al op het podium als derde. Ook vandaag reed hij bij de eerste tien. Door dit succes ziet Patrick de fanclub alleen maar groeien. "Hopelijk worden we de grootste fanclub. We willen de 1000 volgers halen op Facebook."

De ultieme droom is uiteraard een etappewinst in de Tour de France. Dat zou aanstaande woensdag zomaar eens kunnen gebeuren; dan staat er een vlakke rit op het programma. Een ideale etappe voor de sprinter uit Alkmaar.