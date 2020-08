Cees Bol niet bang om te sprinten na afschuwelijke valpartij Jakobsen

"Ik was me al bewust van het gevaar en ik hoop ook zeker dat er wat dingen veranderen in de wielersport die het wat veiliger kunnen maken", vertelt Bol. "Maar het is niet zo dat - hoe erg het ook is, want ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd - ik nu een hele andere blik heb op het sprintersvak. Eigenlijk niet."

De sprinter zat live te kijken toen Groenewegen van zijn lijn afweek en Jakobsen de hekken in vloog. "Je schrikt je gewoon rot natuurlijk", aldus Bol. "In eerste instantie denk je misschien wel aan het ergste en daarna wacht je in spanning op meer nieuws. Dat duurde vrij lang, maar op een gegeven moment kregen we te horen dat hij in ieder geval nog in leven is. Dat is dan een hele opluchting."