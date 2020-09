AZ'er Midtsjø vervroegd terug uit Noorwegen met nekklachten

Om die reden is hij niet meer beschikbaar voor de interlands, meldt de Noorse voetbalbond. AZ laat weten dat Midtsjø weer terugkeert naar Alkmaar. In de voorbereiding had de voetballer ook al last van wat pijntjes en ziekte en kon daardoor niet iedere wedstrijd in actie komen voor de Alkmaarders.

De eerste wedstrijd van AZ in de eredivisie staat op 12 september op het programma. De ploeg van trainer Arne Slot speelt die dag om 16.30 uur tegen FC Utrecht in De Galgenwaard.