AA Gent of Rapid Wien mogelijke laatste horde AZ in voorronde Champions League

AZ speelt in dat geval eerst uit, op 22 of 23 september. Dat heeft de loting van dinsdag in Nyon uitgewezen. De play-offs worden gespeeld over twee wedstrijden. Bij winst dringen de Alkmaarders door tot de groepsfase van de Champions League.

De Alkmaarders moeten eerst nog de derde voorronde overleven. Daarin spelen ze over één wedstrijd tegen Dinamo Kiev. Dat duel wordt op 15 of 16 september in Oekraïne afgewerkt.

AZ speelt donderdag toevallig achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen Gent.