AZ hoeft niet te vrezen voor quarantaineverplichting

ALKMAAR - Na terugkomst uit Oekraïne hoeft de selectie van AZ in principe niet in quarantaine. Zo laat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten aan NH Sport.

AZ speelt op dinsdag 15 september tegen Dinamo Kiev in Oekraïne. Momenteel is er een oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) voor het Oost-Europese land. "Na een verblijf in Oekraïne gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine", meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uitzondering

Voor topsporters maakt het Ministerie van VWS een uitzondering. "Wij snappen het belang. Wij zijn welwillend in het maken van uitzonderingen in dit soort gevallen", aldus een woordvoerder.

AZ - PEC Zwolle

Als AZ in quarantaine zou moeten, dan is het voor de Alkmaarders niet mogelijk om de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle te spelen. Dat duel staat gepland op zaterdag 19 september.